Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело"

Мексиканская легенда бокса Хулио Сесар Чавес высказался о трилогии между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это будет отличный бой. Как мексиканец я хочу, чтобы Сауль победил, но на ринге победит лучший боец. Я ожидаю, что это будет сложный бой, очень сложный. Сауль в своем весе. Головкин - опасный боксер, и это будет отличный бой. Они уже знают друг друга, и я думаю, что это будет отличный бой. Будем надеяться, что Сауль выйдет победителем. Его удары по корпусу будут иметь решающее значение, если он хочет победить", - цитирует Чавеса Marca.com.

17 сентября Головкин и "Канело" проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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