Кроуфорду выбрали мегабой после победы над Канело

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх намекнул, что хотел бы организовать громкий бой между 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), недавно завоевавшим статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, и 28-летним мексиканцем Дэвидом Бенавидесом - действующим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе, сообщают Vesti.kz.

"Может ли Дэвид Бенавидес спуститься во второй средний вес?" - написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети Х.

Can David Benavidez still make 168 pounds? 🤔 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2025

В минувшее воскресенье, 14 сентября, Кроуфорд провёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) яркий поединок против суперзвезды мексиканского бокса Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Бой продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей. Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), сохранил безупречный послужной список, а Альварес потерпел лишь третье поражение в карьере.