Кроуфорду отказали в бое против Канело: известны детали

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поделился деталями организации поединка с мексиканской звездой - Саулем Канело Альвраесом (63-3-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Как оказалось, изначально 38-летний боксёр получил отказ от суперинвестора и главного споснора боя - Турки Аль аш-Шейха из Саудовской Аравии. Последний считал нецелесообразным подниматься Кроуфорду сразу на две весовые категории.

— Турки поначалу не хотел организовывать этот бой, потому что говорил: "Слишком большая разница в размерах". То же самое, что и все остальные. Он говорил: "Лучше тебе подраться с кем-то из более лёгкой весовой категории, так будет безопаснее. Я не думаю, что тебе стоит подниматься сразу на два дивизиона выше и выходить против него", — цитирует слова Кроуфорда Sports Illustrated.

— А я ответил: "Нет, я хочу именно его. Никого другого не хочу. А кто ещё вообще есть для боя?" Он снова говорил: "Можно найти кого-то другого". Но я стоял на своём: "Нет, я хочу именно его". И тогда он сказал: "Хорошо", — рассказал американец.

В итоге бой состоялся 14 сентября текущего года в Лас‑Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда по очкам (115-113 дважды и 116-112). Таким образом, американец отобрал у Альвареса звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

