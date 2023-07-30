Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом в бою за "абсолюта"

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) прокомментировал победу в бою с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).
"Как уже раньше говорил, я всегда об этом мечтал. Никто не верил в меня, когда я поднимался на ринг. Но, я заставил всех поверить. Я хочу поблагодарить Спенса и его команду. Без них, это не было бы возможным.
В свое время они пытались занести меня черный список, не пускали на вершину. Я продолжал молиться Богу, чтобы у меня была возможность показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, что сегодня вечером, я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько велик", - сказал Кроуфорд после поединка.
Напомним, их бой состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде. При этом по ходу поединка Спенс трижды побывал в нокдауне.
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