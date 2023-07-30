Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом в бою за "абсолюта"

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) прокомментировал победу в бою с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

"Как уже раньше говорил, я всегда об этом мечтал. Никто не верил в меня, когда я поднимался на ринг. Но, я заставил всех поверить. Я хочу поблагодарить Спенса и его команду. Без них, это не было бы возможным.

В свое время они пытались занести меня черный список, не пускали на вершину. Я продолжал молиться Богу, чтобы у меня была возможность показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, что сегодня вечером, я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько велик", - сказал Кроуфорд после поединка.