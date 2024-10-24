Красотка-чемпионка из карда Головкина завершила карьеру после получения абсолюта

Абсолютная чемпионка мира в минимальном весе американка Сеньеса Эстрада (26-0, 9 КО) объявила о завершении боксерской карьеры, передает Vesti.kz.

Об этом спортсменка проинформировала на своем аккаунте в Instagram:.

"Дорогой бокс, спасибо тебе за 23 года взлетов и падений. За 23 года худших и лучших лет в моей жизни. Спасибо, что дал мне жизнь. Спасибо, что дал мне шанс вдохновлять других. Но я знаю, что не буду скучать по тебе. Никаких сожалений. Я сделала все, что могла. Сегодня это заканчивается с рекордом 26-0", - написала Эстрада.

Решение уйти из бокса Сеньеса приняла спустя семь месяцев после главного боя в своей карьере, в котором она единогласным решением судей победила костариканку Йокасту Валле (31-3, 10 КО) и стала абсолютной чемпионкой в женской минимальной весовой категории.

В прошлом Эстрада сотрудничала с промоутером Геннадия Головкина Томом Леффлером, а также выступала в андеркарде у казахстанской звезды.