Красотка-боксерша из Казахстана анонсировала свой бой

Популярная казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман (3-0, 2 КО) в своем инстаграме выступила с объявлением следующего боя на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

"Долгожданный бой! Ребят, я знаю, что вы этого долго ждали! Всех благодарю за поддержку! Я это очень ценю.

Мой бой пройдет первого июня, в ADD арене. Начало в 17:00. Всех жду и надеюсь, что придете за меня поболеть!", - написала Муздиман.

Отметим, что в последнем бою Балауса в декабре 2023-го года в Алматы одержала победу техническим нокаутом над египетской спортсменкой Мариам Габри.