Красавица-боксер из Казахстана высказалась о бое с Ангелиной Лукас на профессиональном ринге

Казахстанская красавица-боксер Балауса Муздиман вспомнила о конфликте со своей соотечественницей Ангелиной Лукас. Она заявила, что не против профессионального поединка с ней, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В мае на республиканской Спартакиаде в Петропавловске Муздиман нанесла поражение Лукас по очкам. Лукас не согласилась с результатом поединка, а менеджер Балаусы заявила, что победа была честной. В конце концов сама Муздиман ответила на претензии соперницы.
В рамках подкаста Naizadai Балауса ответила на вопросы о том конфликте.
- Расскажи про ситуацию с Ангелиной Лукас. Чем закончилась история? Или она не закончилась?
- Закончилась моей победой, все (смеется). Много было сказано, но уже все. Этот момент уже прошел.
- Эта история наделала шума в соцсетях...
- Сейчас все уже успокоились.
- Может вам устроить профессиональный бой?
- Если бой будет, то я готова.
Ранее стало известно, что следующий бой Лукас за титул чемпионки мира пройдет в следующем месяце.
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