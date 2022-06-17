Костя Цзю назвал претендента на бой с "Канело"

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением об объединительном поединке в полутяжелом весе между выступающим за Канаду Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО) и Джо Смитом-младшим (28-3, 22 КО) из США, передает корреспондент Vesti.kz.

Бой за три титула состоится в Нью-Йорке утром 19 июня по времени Нур-Султана. Бетербиев выставит титулы WBC и IBF, а Смит - пояс WBO.

"Мы все верим в Артура, но какой бой будет - все зависит от подготовки, которую провели оба боксера. Верю, что мы победим, - цитирует Цзю vRINGe.com. - Ключи у Джо Смита к победе над Бетербиевым? Перехитрить каким-то образом. Перебить его не получится, а перехитрить - может быть, но тоже маленький шанс".

Добавим, что Бетербиева со Смитом рассматривают как потенциальных соперников для Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО).

Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула

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