 DEa71IkYLZ4aCpSXQoUpl5vtSNM6IJgJoYFfSGLg
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто лучший спортсмен 2021 года? Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы

Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы
©из личного архива боксера
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Куаныш Бабакаев дебютировал с победы в Минске, передает корреспондент Vesti.kz. К первому профессиональному поединку полутяжеловес готовился вместе с тяжеловесом Жаном Кособуцким (17-0, 16 КО).

35-летний казахстанский полутяжеловес, являющийся командиром взвода специального отряда быстрого реагирования (СОБР), выиграл по очкам у другого дебютанта - 27-летнего Артема Шеверова.

"Поединок был зрелищный, - рассказал Кособуцкий. - 35 лет? Он тренируется с нами периодически и давно хотел выйти на ринг. А сейчас представилась такая возможность, о которой он мечтал".

Кособуцкий признался, что Бабакаев может продолжить профессиональную карьеру в следующем году, но точных сроков поединка не назвал.

Казахстанский супертяж с титулом от WBC после трех побед нокаутами назвал дату следующего боя

Что касается Кособуцкого, то тяжеловес с поясом от WBC может провести следующий поединок в феврале 2022 года, а местом боя выбрали Германию.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Профессиональный бокс Беларусь Казахстан Кособуцкий Жан нокауты

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:05
Бокс
Блогер обвинил Мейвезера в невыплате многомиллионного гонорара за бой Блогер обвинил Мейвезера в невыплате многомиллионного гонорара за бой
Сегодня , 11:24
Бокс
Промоутер призвал Головкина отобрать соперника у Алимханулы Промоутер призвал Головкина отобрать соперника у Алимханулы
Сегодня , 10:08
Бокс
Определились главные кандидаты на бой с Тайсоном Фьюри Определились главные кандидаты на бой с Тайсоном Фьюри
Сегодня , 09:38
Бокс
Названо условие для боя Альвареса с небитым чемпионом в полутяжелом весе из России Названо условие для боя Альвареса с небитым чемпионом в полутяжелом весе из России
Сегодня , 09:04
Бокс
IBO показала мотивационное видео тренировок Головкина IBO показала мотивационное видео тренировок Головкина
Сегодня , 07:24
Бокс
Жанибек Алимханулы номинирован на звание "Прорыв года" Жанибек Алимханулы номинирован на звание "Прорыв года"
Вчера , 23:23
Бокс
Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы
Вчера , 22:22
Бокс
Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO Пробовал силы в ММА и становился чемпионом мира. С кем Нурсултанов сразится за титул WBO
Вчера , 20:29
Бокс
"Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе "Хоть космические деньги предложили бы". Левит - откровенно о профи-боксе, Олимпиаде-2020 и несправедливом судействе
Вчера , 19:32
Бокс
Официально объявлен бой непобежденного казахстанского боксера за титул WBO Официально объявлен бой непобежденного казахстанского боксера за титул WBO
Вчера , 18:53
Бокс
"Даю 150 процентов". "Канело" уличили в подкупе соперников и применении химии "Даю 150 процентов". "Канело" уличили в подкупе соперников и применении химии
Вчера , 09:33
Бокс
Инсайдер озвучил главную проблему Головкина в 2021 году и план на случай срыва трилогии с "Канело" Инсайдер озвучил главную проблему Головкина в 2021 году и план на случай срыва трилогии с "Канело"
Вчера , 09:08
Бокс
Названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" за три титула Названа новая дата боя Головкина с "суперчемпионом" за три титула
27 декабря, 19:14
Бокс
Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер? Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер?
27 декабря, 13:01
Бокс
Назван лучший казахстанский супертяж по итогам года. Это не Дычко и он в шаге от звезды Узбекистана Назван лучший казахстанский супертяж по итогам года. Это не Дычко и он в шаге от звезды Узбекистана
27 декабря, 09:50
Бокс
Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ Обязательный претендент на титул чемпиона мира из Казахстана может побить экс-соперников "Канело" - СМИ
27 декабря, 09:21
Бокс
30-летнего боксера расстреляли за рулем. В машине находилась его семья 30-летнего боксера расстреляли за рулем. В машине находилась его семья
26 декабря, 23:58
Бокс
"Все еще остались вопросы". Головкина назвали угрозой для Альвареса "Все еще остались вопросы". Головкина назвали угрозой для Альвареса
26 декабря, 22:55
Бокс
Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев подписал контракт с новым промоутером
26 декабря, 20:36
Бокс
Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом
26 декабря, 19:58
Бокс
Джошуа до сих пор зол из-за поражения Усику Джошуа до сих пор зол из-за поражения Усику
26 декабря, 16:29
Около спорта
"Барби для взрослых". Ангелина Лукас взорвала Instagram необычной фотосессией "Барби для взрослых". Ангелина Лукас взорвала Instagram необычной фотосессией
26 декабря, 14:51
Бокс
Новый "Мохаммед Али" упал и проиграл нокаутом в первом раунде Новый "Мохаммед Али" упал и проиграл нокаутом в первом раунде
26 декабря, 12:44
Бокс
Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут
26 декабря, 09:09
Бокс
Forbes сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело" Forbes сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
26 декабря, 08:08
Бокс
Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина Раскрыт размер финансового состояния Геннадия Головкина
25 декабря, 16:52
Бокс
Трилогии не будет? "Канело" подобрали трех соперников на 2022 год Трилогии не будет? "Канело" подобрали трех соперников на 2022 год
25 декабря, 09:28
Бокс
Олимпийский чемпион-2020 из России выиграл пятый бой нокаутом в профи и завоевал титул от IBF Олимпийский чемпион-2020 из России выиграл пятый бой нокаутом в профи и завоевал титул от IBF
25 декабря, 07:51
Бокс
Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация
24 декабря, 23:16
Бокс
"Ограбили" в этом бою. Тренер казахстанского боксера высказался о скандальном поражении от 19-летнего украинца "Ограбили" в этом бою. Тренер казахстанского боксера высказался о скандальном поражении от 19-летнего украинца
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus