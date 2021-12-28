Командир СОБРа дебютировал в профи-боксе с победы

Казахстанец Куаныш Бабакаев дебютировал с победы в Минске, передает корреспондент Vesti.kz. К первому профессиональному поединку полутяжеловес готовился вместе с тяжеловесом Жаном Кособуцким (17-0, 16 КО).

35-летний казахстанский полутяжеловес, являющийся командиром взвода специального отряда быстрого реагирования (СОБР), выиграл по очкам у другого дебютанта - 27-летнего Артема Шеверова.

"Поединок был зрелищный, - рассказал Кособуцкий. - 35 лет? Он тренируется с нами периодически и давно хотел выйти на ринг. А сейчас представилась такая возможность, о которой он мечтал".

Кособуцкий признался, что Бабакаев может продолжить профессиональную карьеру в следующем году, но точных сроков поединка не назвал.

Казахстанский супертяж с титулом от WBC после трех побед нокаутами назвал дату следующего боя

Что касается Кособуцкого, то тяжеловес с поясом от WBC может провести следующий поединок в феврале 2022 года, а местом боя выбрали Германию.