В команде "Канело" оценили бой с чемпионом мира и ответили на вопрос о переходе в супертяжи

Эдди Рейносо, тренер-менеджер Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), высказался о бое с чемпионом мира WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Подготовка займет, по оценкам коуча, около четырех месяцев, и абсолютный чемпион суперсреднего веса (до 76,2 килограмма) приступит к тренировкам после Рождества.

"Сауль дисциплинирован, силен и умен в ринге. Поэтому я верю, что мы выиграем. Альварес знает, кто такой Макабу, и знает, что у него есть все инструменты, чтобы побеждать, - приводит слова Рейносо vRINGe.com со ссылкой на Little Giant Boxing. - Макабу сильный боец, который прет вперед, может драться, у него хороший удар. Все так, но мы собираемся победить".

Рейносо признается, что мысли о переходе в первый тяжелый вес посещали их еще два года назад.

"Мы спарринговали с тяжеловесами мирового уровня вроде Фрэнка Санчеса. Честно говоря, "Канело" очень силен, и мы знаем, что собираемся дать Макабу хороший бой", - пообещал тренер.

На вопрос, не решит ли затем Сауль двинуть в супертяжи, Рейносо ответил: "Нет, нет, нет! Это все".

Напомним, что 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, тогда как бой с Макабу может состояться в мае следующего года.