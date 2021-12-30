Команда Елеусинова после завоевания титула чемпиона мира показала лучшие моменты вечера бокса

Появилось видео лучших моментов вечера бокса в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его главным событием стал поединок за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО) и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-2, 4 КО). Елеусинов победил решением.

В андеркарте Иван Дычко одержал 11-ю подряд досрочную победу, а Ангелина Лукас дебютировала в профи с победы. В кадр также вошли лучшие эпизоды боев с участием других боксеров из Казахстана: