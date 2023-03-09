"Клоуна бы сделал, разорвал вообще". Сапиев высказался о Головкине и победителе в трилогии с Канело

Олимпийский чемпион Лондона-2021 Серик Сапиев поделился мнением о своем именитом соотечественнике - чемпионе мира по версиям WBA Super и IBO в среднем весе Геннадии Головкине (42-1-1, 37 КО), а также о трилогии казахстанца с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, сообщают Vesti.kz.

-Головкин - Канело и их три боя. Первый бой очень спорный, второй бой - такой же, третий - все-таки Канело был лучше и выиграл. Какой вы бы счет поставили в их трех встречах?

- Если бы все по справедливости было, то на втором бое можно было завершить, даже трилогию не проводить, завершить все вопросы. Потому что первый и второй бои, по моему мнению, выиграл Головкин. Первый бой явно выиграл. Второй бой - Канело что-то посопротивлялся еще, но по количеству ударов, по количеству точных ударов, по количеству ударов в корпус и вообще по работоспособности, по активности Гена был лучше. Но это бизнес. Получается так, что команда Канело вовремя подобрала день, когда может провести третий бой, спустя какое-то количество времени, 3 года, что ли. И вот получилось так, что Канело последний бой выиграл.

- Считаете ли вы, что по-боксерски уже Головкин постарел?

- Можно сказать, да. Все мы видим, что уже скорость не та. Функционалка на прежнем уровне, опыт - все на хорошем уровне, но уже скорость, уже реакция немного ниже. Сижу и думаю - вот попадись Канело, пусть даже в своей пиковой форме, 10 лет назад Головкину. Головкин бы из него, я не знаю, клоуна бы сделал. Я не знаю, что он бы сделал с ним. Он бы его разорвал вообще, по тяжелой просто. Никто не хотел боксировать с Головкиным, когда он мог конкурировать с любым боксером в мире. Никто не хотел боксировать. И ему приходилось выбирать соперников. Кто-то от него бегал. А сейчас, наоборот, наверное, многие хотят побоксировать, потому что видят, что уже возраст подошел, и у Гены уже и скорость замедлилась. Но все равно опасаются еще. Я думаю, боя три-четыре, и нужно вешать перчатки на гвоздь все-таки. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь молодой перспективный боксер выигрывал у нашего земляка, потому что он только там в возрасте, свое имя набивал бы на вот-вот завершающем карьеру Головкине. 3-4 боя максимум - и все, нужно уже завершать карьеру, - сказал Сапиев в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

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