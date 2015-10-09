Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казаху из зала Канело дали бой с чемпионом WBC: есть дата и место

Казаху из зала Канело дали бой с чемпионом WBC: есть дата и место Сауль Канело Альварес и Бек Нурмаганбет. Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/©

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксёра второго среднего веса Бека Нурмаганбета (14-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Нурмаганбета запланировано на 10 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца станет американец Стивен Самптер (11-1-1, 9 КО). Поединок пройдет в лимите второго среднего веса и рассчитан на десять раундов.

Свой предыдущий бой Сампер провел в мае в Машантакете (штата Коннектикут, США) с колумбийцем Ханером Гонсалесом (24-8-1, 20 КО), где победил его техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал вакантный титул WBC USA Silver.

Что касается Нурмаганбета, то он в апреле в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) нокаутом в первом раунде победил костариканца Энкарнасьона Диаса (20-6, 11 КО).

При этом казахстанец должен был вернуться еще в мае и июле, но оба раза поединок срывался.

Отметим, что Нурмаганбет является членом команды абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 KO) и спарринг-партнером мексиканца.


