Казахстанцу из зала Канело нашли в соперники Пикасо с 18 нокаутами

Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО), владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, может в следующем бою встретиться с мексиканцем Исраэлем Родригесом Пикасо (27-5, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По данным инсайдера, Пикасо рассматривается в качестве соперника на поединок, который должен состоятся в Мексике в конце лета.

24-летний мексиканец начал карьеру в 2015 году в возрасте 17-ти лет и успел провести 32 боя, из которых 27 выиграл и пять проиграл. На его счету 18 нокаутов. Почти всю свою карьеру он провел в Мексике, лишь раз посетив Гватемалу. По рейтингу BoxRec он занимает 67-е место в дивизионе. Также он входит в топ-15 рейтинга WBA, расположившись на 12-й позиции.

Последний поединок Пикасо провел 18 марта, нокаутировав во втором раунде соотечественника Кевина Ронкильо Нуньеса.

В свою очередь, 23-летний Павлов, 4 мая в Гвадалахаре (Мексика) нокаутировал еще одного мексиканца Кевина Родригеса Гарсию. Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Добавим, что казахстанец является обладателем пояса WBA International и тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом.

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