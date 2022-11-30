Казахстанскому супертяжу предрекли титульный бой с нокаутером из Узбекистана

Обозреватель сайта nyfights.com Райан О`Хара прогнозирует титульный бой между казахстанским супертяжем Иваном Дычко (12-0, 11 КО) и известным узбекским боксером Баходиром Джалоловым(12-0, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Однажды встреча Баходира Джалолова против Ивана Дычко станет законным титульным боем в супертяжелом весе", - написал он в Twitter.
Напомним, что в минувшие выходные Джалолов, чемпион Олимпийских игр-2022, нокаутом выиграл 12-й бой в профи.
Дычко, в свою очередь, должен 10 декабря провести поединок в США.
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