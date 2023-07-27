Казахстанскому супертяжу предрекли поражение в дебютном бою в США

Известный журналист Людо Саенс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой непобежденного казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO). Эксперт объяснил, почему шансы представителя Казахстана выглядят невысокими.

Их поединок пройдет в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США.

"Битва двух нокаутеров - это серьезное испытание. У Аджагбы есть поражение, но это ничего не меняет. Он будет фаворитом. Все дело в том, что в Top Rank рассчитывают на своего тяжеловеса и риск должен быть просчитан. В его успех верят, а это, учитывая отсутствие опыта с соперниками высокого уровня у Кособуцкого, - обещает некоторое преимущество. Конечно, нельзя заранее делать прогнозы, но у нигерийца больше шансов завершить бой в свою пользу", - отметил Саенс.

Изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (15-0, 14 КО). Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой. Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсу. Однако теперь американец встретится с украинцем Андреем Руденко, их бой станет главным на шоу с участием Кособуцкого.

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