Казахстанского супертяжа предостерегли перед дебютным боем в США

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой непобежденного казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO). В ходе беседы эксперт оценил вероятность нокаута и назвал фаворита.

Их поединок пройдет в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США.

"Это будет хороший бой. Несомненно, противостояние с Джаредом было бы гораздо эффектнее, но Аджагба боксер высокого уровня. Исход противостояния выглядит интригующе. Пусть у Эфе есть поражение в послужном списке - это не должно смущать любителей бокса. Нигериец способен нокаутировать казахстанца. Таким же образом, поединок может завершиться и в пользу Кособуцкого. Победитель противостояния улучшит свои позиции в рейтинге и еще ближе окажется к вершине", - отметил Маккаферри.

Изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (15-0, 14 КО). Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой. Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсу. Однако теперь американец встретится с украинцем Андреем Руденко, их бой станет главным на шоу с участием Кособуцкого.

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