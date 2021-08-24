У казахстанского боксера из команды Головкина сорвался один из двух боев за 20 дней

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО), по всей видимости, будет вынужден провести только один из двух запланированных боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь о поединке, который намечался на 26 августа в Коста-Месе (штат Калифорния, США). Изначально соперником Ахмедова значился мексиканец Рикардо Адриана Луна Флорес (23-8-1, 15 КО), однако затем на сайте BoxRec.com упоминание о нем исчезло.

Сейчас же поединок на 26 августа и вовсе пропал из профиля Ахмедова. Теперь его следующим боем значится поединок 16 сентября в городе Монтебелло с перуанцем Давидом Сегаррой (34-5, 21 КО).

Причем с последним казахстанец должен был выйти на ринг еще 1 августа в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), но Сегарра сдал положительный тест на коронавирус и бой отменили.

Отметим, что продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

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