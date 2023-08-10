Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Казахстанский тяжеловес получил бой за титул от WBO

Казахстанский тяжеловес получил бой за титул от WBO
©instagram.com/ali_boxing_kz/

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера первого тяжелого веса Али Балоева (12-1-1, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Балоева намечено на 10 сентября в городе Ухань (Китай). Соперник определится позднее. На кону в поединке будет стоять титул WBO Global

Свой последний бой Балоев провел в марте в Дубае (ОАЭ), разошелся миром (ничья) с россиянином Курейшем Саговым (8-2-1, 4 КО).

Их первый бой состоялся в сентябре 2022 года в Москве, и тогда Сагов одержал победу нокаутом и нанес Балоеву первое поражение в карьере.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Балоев Али WBO

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 17:21
Профи-бокс
©instagram.com/ali_boxing_kz/ Казахстанский тяжеловес получил бой за титул от WBO
Сегодня , 13:19
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Кроуфорд назвал желаемого соперника перед завершением карьеры
Сегодня , 11:11
Профи-бокс
©mmalife.ru/instagram.com/miketyson Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок против Майка Тайсона
Вчера , 17:20
Профи-бокс
©MTK Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры
Вчера , 13:15
Профи-бокс
©instagram.com/lomachenkovasiliy Ломаченко назвали трусом после отказа от боя с восходящей звездой бокса
8 августа, 21:26
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa В команде Бивола сделали прогноз на бой Усика
8 августа, 17:21
Профи-бокс
©twitter.com/MikeTyson Майк Тайсон иронично оценил следующего соперника Александра Усика
8 августа, 15:30
Профи-бокс
©Allboxing.ru Абель Санчес предсказал исход боя Канело - Чарло
8 августа, 11:00
Профи-бокс
©instagram.com/errolspencejr Экс-чемпиону мира после поражения нокаутом посоветовали перейти в вес Головкина
8 августа, 08:39
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Жанибек Алимханулы опубликовал загадочный пост
7 августа, 14:50
Профи-бокс
©instagram.com/twincharlo/ Абсолютный чемпион принял вызов Кроуфорда и ответил Тайсону
7 августа, 12:13
Профи-бокс
©boxingscene.com Андре Уорд назвал лучшего действующего боксера в мире
7 августа, 11:11
Профи-бокс
©DAZN Назван "новый Головкин" из Казахстана
7 августа, 10:32
Профи-бокс
©boxingscene.com Алимханулы получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16-0
6 августа, 16:40
Профи-бокс
©twitter.com/jakepaul "Сделаем все честно". Популярный ютубер предложил реванш экс-звезде UFC
6 августа, 01:03
Профи-бокс
©Diamond Ring Казахстанский боксер с титулом от WBA выиграл бой в Узбекистане
5 августа, 23:36
Профи-бокс
©социальные сети Дрейк поставил сотни тысяч долларов на победу экс-звезды UFC над популярным ютубером
5 августа, 13:26
Профи-бокс
©DAZN В сети появилось видео взвешивания Джейка Пола и Нейта Диаса
5 августа, 10:09
Профи-бокс
©instagram.com/boxin_ismylife/ Главный бой в весе непобежденного казаха завершился фантастическим нокаутом
4 августа, 12:34
Профи-бокс
©Vesti.kz Казахстанский боксер с титулом от WBA прошел взвешивание перед боем в Узбекистане
3 августа, 15:44
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело Альвареса пригласили в Казахстан. Подробности
2 августа, 20:59
Профи-бокс
©Кадр из видео Дональд Трамп сделал признание о Геннадии Головкине
2 августа, 15:58
Профи-бокс
©boxingscene.com Экс-боксер "Астана Арланс" пообещал проблемы Александру Усику
1 августа, 15:03
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы предложили место и соперников для чемпионского боя
1 августа, 12:51
Профи-бокс
©фото из социальных сетей Известный промоутер назвал сроки боя Усик - Фьюри
1 августа, 11:17
Профи-бокс
©PBC Рой Джонс назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда
31 июля, 20:06
Профи-бокс
©Suleimen Promotions Еще один казахстанец получит чемпионский бой - источник
31 июля, 14:06
Профи-бокс
©boxingscene.com Бой Бетербиева против Смита отложен. Известна причина
31 июля, 11:13
Профи-бокс
©DAZN Кроуфорд назвал условия реванша со Спенсом
31 июля, 10:52
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Алимханулы оставил интригующее сообщение

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus