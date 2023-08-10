Казахстанский тяжеловес получил бой за титул от WBO

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера первого тяжелого веса Али Балоева (12-1-1, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Балоева намечено на 10 сентября в городе Ухань (Китай). Соперник определится позднее. На кону в поединке будет стоять титул WBO Global

Свой последний бой Балоев провел в марте в Дубае (ОАЭ), разошелся миром (ничья) с россиянином Курейшем Саговым (8-2-1, 4 КО).

Их первый бой состоялся в сентябре 2022 года в Москве, и тогда Сагов одержал победу нокаутом и нанес Балоеву первое поражение в карьере.

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