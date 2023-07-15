Казахстанский супертяж восхитил менеджера года после спарринга с абсолютным чемпионом мира

Менеджер Эгис Климас начал сотрудничество с непобежденным супертяжем из Казахстана - Нурсултаном Аманжоловым (5-0, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сам боксер рассказал в интервью телеканалу Qazsport рассказал, что начал работать с Эгисом Климасом, который является менеджером казахстанского чемпиона в среднем весе Жанибека Алимханулы, а также бывшего абсолютного чемпиона - украинца Александра Усика. Из казахстанцев с Климасом также работает средневес Мейирим Нурсултанов (второй номер в рейтинге WBC, четвертый - по WBO, шестой - по IBF).

30-летний Аманжолов как спарринг-партнер помогал Усику готовиться к обоим боям с Энтони Джошуа, а до этого успевал побывать и в лагере британца.

"У нас есть контракт с Климасом. Когда готовил Усика к реваншу с Джошуа, Эгис во время последних спаррингов спросил меня - готов ли я работать с ним, а я спросил его: "Сможете сделать меня чемпионом?". Он ответил, что сделает все возможное, а дальше все зависит от меня. Так и начали работать вместе", - отметил Аманжолов.

Добавим, что Климас неоднократно становился менеджером года по версии журнала Ring.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ