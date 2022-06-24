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Казахстанский супертяж сделал заявление после нокаута в бою за титул от WBC

Казахстанский супертяж сделал заявление после нокаута в бою за титул от WBC
©instagram.com/kossobutskiy/

33-летний казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) прокомментировал свою победу в бою за вакантный титул WBC International с 41-летним французом Йоханом Дюопа (39-7, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок в Гамбурге завершился перед шестым раундом.

"Коротко о прошедшем поединке, вот итоговый результат нашей работы крайнего боя! Новый титул, новая история! Мы идем дальше к своей цели! Спасибо всем за поздравления, за пожелания перед боем и после боя! Спасибо тем, кто переживал, болел, кто ждал боя, не спал, ну и тем, кто уснул, тоже Рахмет", - написал он в Instagram.

Напомним, после этой победы Кособуцкий вошел в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан WBC

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