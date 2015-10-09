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Профи-бокс
Сегодня 08:45
 

Казахстанский Макгрегор провел огненную дуэль взглядов перед боем по боксу

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Казахстанский Макгрегор провел огненную дуэль взглядов перед боем по боксу ©Instagram.com/fanil_mma

Сегодня, 13 июня, казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков проведет второй поединок по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 13 июня, казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков проведет второй поединок по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

Его соперником по бою в Алматы будет россиянин Мариф Пираев, также известный по выступлениям в MMA. Их поединок возглавит турнир от промоушена Fight Nights.

Для Пираева это будет дебют в профи-боксе.

Накануне, соперники прошли дуэль взглядов.


Стоит отметить, что Фаниль имеет внушительный опыт в любительском боксе и носит звание Мастера спорта, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

Напомним, что Рафиков известный как Казахстанский Макгрегор в феврале дебютировал в профессиональном боксе, победив в на вечере бокса в Павлодаре россиянина Ахмеда Алиева по итогам шести раундов.

Добавим, в последнем поединке в MMA Рафиков на турнире Naiza 68 нанес поражение иранцу Мохаммаду Хейбати.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 12, мужчины
14 июня 20:00   •   не начат
Туран
Туран
(Туркестан)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
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