Казахстанский боксер из зала Канело сделал вес перед боем в Мексике

Казахстанский боксер полулегкого веса Евгений Павлов (9-0, 7 КО) завтра утром, 4 мая, проведет свой десятый бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

Павлов выступит в рамках вечера бокса в Гвадалахаре (Мексика), его соперником будет местный боксер Кевин Родригес Гарсия (3-11, 1 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов.

Накануне соперники прошли церемонию взвешивания, на которой уложились в лимит полулегкого веса, а также провели дуэль взглядов.

Свой предыдущий бой Павлов провел 25 марта также в Мексике, когда победил техническим нокаутом другого мексиканца Хуана Карлоса Мирелеса (8-4-2, 6 КО).

Добавим, что казахстанец является обладателем пояса WBA International и тренируется в одном зале с Саулем Канело Альваресом.

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