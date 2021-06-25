Казахстанский боксер из веса Головкина узнал соперника по следующему бою

Казахстанский боксер Абай Толеш (8-1, 5 КО) следующий бой проведет 10 июля в Алматы. В этот день он будет биться против украинца Александра Рубчева (6-7-1, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным менеджерской компании MTK Kazakhstan, поединок пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Толеш боксирует в среднем весе, в котором самым известным представителем Казахстана является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
Также в этот день свой бой проведет другой казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 KO), владеющий поясом WBC International в первом среднем весе. Его соперником станет россиянин Алексей Евченко (19-4, 8 КО). Хотя изначально Кулахмет должен был драться против украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), но тот получил травму и снялся с поединка.
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