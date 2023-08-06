Казахстанский боксер с титулом от WBA выиграл бой в Узбекистане

Казахстанский боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев, обладатель титула WBA Inter-Continental во второй полулегкой весовой категории, одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он выступил на вечере бокса в Ташкенте (Узбекистан). Соперником казахстанца стал украинский боксер Александр Егоров.
Поединок был запланирован на десять раундов, но завершился в третьем победой Сойлыбаева техническим нокаутом.
Для казахстанца, который проигрывал лишь однажды, эта победа стала 17 в профи и восьмой досрочной. Его соперник же проиграл в восьмой раз при 20 выигранных поединках.
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