Казахстанский боксер с титулом от WBA прошел взвешивание перед боем в Узбекистане

Казахстанский боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО), обладатель титула WBA Inter-Continental во второй полулегкой весовой категории, прошел взвешивание перед следующим боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Он проведет поединок в субботу, 5 августа, в Ташкенте (Узбекистан). Его соперником станет российский боксер Александр Егоров (20-7-1, 10 КО).
Напомним, свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11-1-1, 7 КО). Тем самым казахстанец успешно защитил пояс
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