Казахстанский боксер с титулом от WBA обратился к болельщикам перед боем в Узбекистане

Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО), обладатель титула WBA Inter-Continental во второй полулегкой весовой категории, заявил о своей готовности к следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер-профессионал проведет поединок 5 августа в Ташкенте (Узбекистан). Его соперником станет российский боксер Александр Егоров (20-7-1, 10 КО). Сейчас Сойлыбаев проводит тренировки.
"До боя осталось всего несколько дней. Жду вашей поддержки!" - обратился к болельщикам боксер.
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