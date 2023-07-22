Казахстанский боксер с титулом от WBA анонсировал свое возвращение на ринг

Боксер-профессионал из Казахстана Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО) выступил с заявлением о следующем бое, передает корреспондент Vesti.kz.

Он проведет поединок 5 августа в Ташкенте. Его соперником станет российский боксер Александр Егоров (20-7-1, 10 КО).

"Ассаламуалейкум всем! Позвольте мне поделиться с вами моей хорошей новостью. Даст Бог, следующий профессиональный боксерский поединок я проведу пятого августа", - написал Сойлыбаев на своей странице в Instagram.

Отметим, что Сойлыбаев является обладателем титула WBA Inter-Continental во второй полулегкой весовой категории.

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