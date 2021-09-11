Казахстанский боксер проиграл россиянину в бою за титул WBO

Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11-2, 4 КО) проиграл в титульном бою россиянину Руслану Камилову (11-0-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия) и прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Камилову - 98:92, 96:94 98:92.

Таким образом, Камилов одержал 11-ю победу в 11 боях и защитил пояс WBO Inter-Continental во втором полулегком весе. Калицкий же потерпел второе поражение в карьере.

Добавим, что главным событием ивента станет поединок за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC в тяжелом весе между россиянами Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым.

Трансляция доступна здесь.

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