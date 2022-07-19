Казахстанский боксер поздравил "Канело" с днем рождения перед трилогией с Головкиным

Казахстанский боксер Евгений Павлов (7-0, 5 КО), владеющий титулом чемпиона WBA International во втором легчайшем весе, поздравил Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) с днем рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

18 июля "Канело" исполнилось 32 года.

Казахстанец разместил совместное с "Канело" фото в сторис своего Instagram с надписью "Happy Birthday" и флагом Мексики.

В июне Павлов, тренировавшийся в зале "Канело" дебютировал на профи-ринге в США. В рамках вечера бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота) Павлов встречался с мексиканцем Алексисом Салидо (2-2, 1 КО). Бой был запланирован на шесть раундов, но закончился во втором - казахстанец отправил соперника в тяжелый нокаут.

Напомним, 17 сентября "Канело" и казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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