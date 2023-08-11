Казахстанский боксер потерял позиции в рейтинге IBF

Опубликован новый рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). Изменилось место казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions), сообщают Vesti.kz.
Ахмедов опустился на 12-ю строчку, тогда как ранее занимал 9-ю.
Абсолютным чемпионом дивизиона является мексиканец Сауль Канело Альварес. В топ-3 второго среднего веса входят Вильям Скулл (Куба), Владимир Шишкин (Россия) и Эрик Базинян (Канада).
Последний бой Ахмедов провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100-90 трижды).
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