Казахстанский боксер потерпел первое поражение в главном бою вечера

Казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев уступил Андрею Сироткину из России в главном бою турнира International Boxing Series в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все отведенные 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, 37‑летний Сироткин одержал 21‑ю победу при двух поражениях и одной ничьей. Что касается 28‑летнего Шегалиева, то он потерпел первое поражение в карьере при восьми победах и одной ничьей.

Напомним, что для Шегалиева это был второй поединок в 2022 году. В феврале он завершил бой вничью против 27-летнего россиянина армянского происхождения Манука Диланяна.

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