Казахстанский боксер остался непобежденным после возвращения на ринг

26-летний казахстанский боксер Абилхаир Шегалиев провел поединок против 27-летнего Манука Диланяна из Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он прошел в рамках вечера бокса в Москве. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья. При этом поединок получился очень зрелищным и зрители остались им довольны.

Таким образом, казахстанец, представляющий промоутерскую компанию Alban Boxing Promotion и выступающий в среднем весе, остался непобежденным боксером с восемью победами и одной ничьей. А для Диланяна это вторая ничья в карьере при 12-ти победах и семи поражениях.

Стоит отметить, что для Шегалиева этот поединок стал первым с ноября 2019 года.