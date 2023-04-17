Казахстанский боксер получил бой за титул от WBC

30-летний казахстанский боксер Даулет Даукенов вернется на ринг 21 апреля в Оломоуце (Чехия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником выступит 25-летний Робин Самора из Никарагуа. На кону будет стоять титул чемпиона WBC CISBB (является региональным отделением Всемирного Боксерского Совета) в первом полусреднем весе.

На профи-ринге Даукенов одержал 11 побед, пять из них нокаутом, а также потерпел два поражения.

На счету Саморы 38 боев - 19 побед (девять из них нокаутом) и 19 поражений.

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