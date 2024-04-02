Казахстанский боксер получил бой в США после нокаута в титульном бою

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера легкой весовой категории Николая Шваба (11-0, 7 КО), передают Vesti.kz.
По информации BoxRec.com, его возвращение состоится 15 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Соперник пока неизвестен.
Свой последний бой Шваб провел в феврале 2023 года в Доминиканской Республике, когда нокаутировал в третьем раунде венесуэльского боксера Эльбера Рохаса (23-10-2, 20 КО) и защитил титул WBA Fedecaribe.
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