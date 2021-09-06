Казахстанский боксер получил бой против "Акулы" за титул от WBA

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (4-0, 2 KO) вернется на профи-ринг 12 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в этот день в Нур-Султане он проведет бой против мексиканца Бруно Сандовала по прозвищу "Акула" (21-4-1, 17 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBA International во втором среднем весе.

Последний раз Нурмаганбет бился в мае в рамках вечера бокса Boxing Night 5 в Новосибирске (Россия) против боксера из Танзании Тваха Кассима (17-8-1). Поединок продлился все восемь раундов, по итогам которых решением победил казахстанец.

Напомним, Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана он ушел в июне прошлого года.

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