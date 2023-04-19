Казахстанский боксер поднялся в топ-10 рейтинга The Ring после победы нокаутом

Журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга. Что касается среднего веса, то свое положение улучшил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, передают Vesti.kz.
Он поднялся с десятого места на восьмое. 15 апреля Нурсултанов нокаутировал небитого японца Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.
Первую строчку сохранил Геннадий Головкин, на второй находится мексиканец Хайме Мунгия, а третье место принадлежит чемпиону по версии WBO Жанибеку Алимханулы.
Топ-10 средневесов от The Ring выглядит так:
1. Геннадий Головкин (Казахстан);
2. Хайме Мунгия (Мексика);
3. Жанибек Алимханулы (Казахстан);
4. Карлос Адамес (Доминиканская Республика);
5. Лиам Смит (Великобритания);
6. Сергей Деревянченко (Украина);
7. Эрисланди Лара (Куба);
8. Мейирим Нурсултанов (Казахстан);
9. Феликс Кэш (Великобритания);
10. Крис Юбенк-младший (Великобритания).
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