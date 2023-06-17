Казахстанский боксер побил тренера и заполучил второй титул

30-летний казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) успешно выступил на вечере бокса в Праге (Чехия), передает корреспондент Vesti.kz.

Минувшей ночью он провел бой с 21-летним колумбийцем Эбером Тобаром (8-4-3, 3 КО) и победил его техническим нокаутом. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона Чехии в полусреднем весе. При этом, Даукенов в прошлом бою выиграл пояс WBC — по версии Боксерского бюро СНГ, славянских и балтийских стран.

В итоге казахстанец одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Тобар потерпел пятое поражение. Для казахстанца эта победа стала пятой подряд, в то время как его соперник в пятый раз кряду был нокаутирован. Добавим, что Даукенов выступает на профи-ринге с 2017 года.

Стоит отметить, что Тобар сейчас проживает в Испании, где подрабатывает фитнесс-тренером.

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