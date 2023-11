Казахстанский боксер побил россиянина и одержал первую победу в профи

Казахстанский боксер Алтынбек Ибрагимов (1-1) провел свой второй бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

26-летний Ибрагимов выступил на вечере бокса в Сочи (Россия). Его соперником стал 24-летний дебютант из России Марат Гаспарян.

Поединок в лимите среднего весе был рассчитан на четыре раунда и продлился всю отведенную дистанцию. В итоге победу решением большинства судей одержал казахстанец.

Таким образом, Ибрагимов одержал первую победу на профи-ринге, а Гаспарян дебютировал с поражения.

