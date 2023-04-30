Казахстанский боксер обратился к сыну Кости Цзю

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях, обратился к австралийцу российского происхождения Тиме Цзю, сыну экс-чемпиона мира Кости Цзю, передают Vesti.kz.
Ербосынулы опубликовал в соцсетях совместное фото с Цзю, подписав его: "Удачи, чемпион!".
Напомним, что Тим Цзю в марте одержал победу над американцем Тони Харрисоном и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Недавно Тим заявил, что скоро появится анонс его следующего боя.
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