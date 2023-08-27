Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой в США

Казахстанский полусредневес Абылайхан Жусупов (4-0, 3 КО) выиграл очередной бой на профи-ринге. На этот раз он выступил на вечере бокса в Талсе (штат Оклахома, США), а его соперником был Уистон Кампос (33-12-6, 20 КО) из Никарагуа, сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде.

Как итог, Жусупов занес в свой актив четвертую победу на профессиональном уровне, а Кампос потерпел 12-е поражение.

Как известно, Жусупов в любителях трижды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021), а также выигрывал серебро чемпионата Азии в 2017 году.

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