Казахстанский боксер из команды Головкина заинтриговал сообщением

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) сообщил, что вернулся к тренировкам, передает корреспондент Vesti.kz.
Последний бой он провел в декабре 2021-го и одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО).
"Рад вернуться к работе. Ждем дату следующего боя", - написал он в Instagram.
Напомним, интересы Али представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).
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