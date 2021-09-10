Казахстанский боксер из команды Головкина провел тренировку с "Потрошителем"

Казахстанец Али Ахмедов (16-1, 12 КО) в ходе подготовки к своему ближайшему бою провел тренировку со шведским боксером Баду Джеком (24-3-3, 14 КО) по прозвищу "Потрошитель", бывшим чемпионом мира по версиям WBC и WBA во втором и полутяжелом весах соответственно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Отличный тренировочный день с моим другом Баду Джеком", - подписал совместное фото Ахмедов.

Напомним, что Ахмедов вернется на ринг 16 сентября в городе Монтебелло (штат Калифорния, США). Его соперником станет перуанец Давид Сегарра (34-5, 21 КО). Бой будет рассчитан на десять раундов.

Бойцы должны были подраться еще в августе, но соперник казахстанца сдал положительный тест на коронавирус.

Продвижением карьеры Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

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