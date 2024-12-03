Казахстанский боксер из команды Головкина получил соперника с 18 победами

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО) проведет свой следующий бой 17 января 2025 года в Коммерсе (штат Калифорния, США), передает Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, соперником Али станет опытный американец Рональд Эллис (18-5-2, 12 КО). Встреча рассчитана на десять раундов.

Отметим, что изначально датой возвращения Ахмедова указывалось 25 января, но теперь стало известно, что казахстанец выступит неделей раньше.

Организатором шоу является бывший промоутер Геннадия Головкина - Том Леффлер (360 Promotions), а трансляцию проведет UFC Fight Pass.

Напомним, что в прошлом Ахмедов тренировался вместе с Головкиным и неоднократно выступал в андеркарде у GGG.