Казахстанский боксер из команды Головкина поднялся в рейтинге WBO

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions) улучшил свое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он поднялся с 12-й позиции на 11-ю.
Абсолютным чемпионом дивизиона является мексиканец Сауль Канело Альварес. В топ-3 второго среднего веса входят Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Диего Пачеко (США).
Дата возвращения Ахмедова на профи-ринг пока неизвестна. Последний бой Али провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100-90 трижды).
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