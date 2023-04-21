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Казахстанский боксер из команды Головкина поднялся в рейтинге WBO

Казахстанский боксер из команды Головкина поднялся в рейтинге WBO
©.instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions) улучшил свое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он поднялся с 12-й позиции на 11-ю.

Абсолютным чемпионом дивизиона является мексиканец Сауль Канело Альварес. В топ-3 второго среднего веса входят Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Диего Пачеко (США).

Дата возвращения Ахмедова на профи-ринг пока неизвестна. Последний бой Али провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100-90 трижды).

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Метки:
Ахмедов Али WBO

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