Казахстанский боксер Golden Boy нашел себе работу

Казахстанец Руслан Мадиев начал тренировать юных боксеров в Караганде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Занятия боксер проводит в Караганде, а у себя в Instagram он приглашает к себе всех желающих.

Тем не менее, он продолжает карьеру. В марте он принял участие в вечере бокса в Росарито (Мексика), где во втором раунде нокаутировал венесуэльца Хуана Хименеса.

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