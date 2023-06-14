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Казахстанские боксеры сохранили позиции в топ-10 рейтинга The Ring

Казахстанские боксеры сохранили позиции в топ-10 рейтинга The Ring
©Top Rank

Популярный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг боксеров среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вершине списка по-прежнему находится казахстанский ветеран Геннадий Головкин, отказавшийся от последнего титула. Второе место в актуальном рейтинге занял Жанибек Алимханулы, текущий чемпион мира по версии WBO. Еще один представитель Казахстана обладатель пояса WBO International Мейирим Нурсултанов поднялся на седьмое место.

Список десяти лучших средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

3. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

4. Лиам Смит (Великобритания)

5. Эрисланди Лара (Куба)

6. Сергей Деревянченко (Украина)

7. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

8. Феликс Кэш (Великобритания)

9. Крис Юбенк-младший (Великобритания).

10. Элайджа Гарсия (США)

 Отметим, что Алимханулы успешно защитил свой пояс 14 мая, победив Стивена Батлера из Канады нокаутом.

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Метки:
Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Алимханулы Жанибек

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