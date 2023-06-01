Казахстанец выступил в главном событии вечера и потерял статус непобежденного боксера

Казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (12-1, 9 КО) потерпел первое поражение на профи-ринге. Это случилось сегодня в поединке с россиянином Артуром Субханкуловым (6-0, 4 КО), сообщают Vesti.kz.

Это было главное событие вечера бокса в Москве. Поединок в рамках легкой весовой категории вместил в себя все десять раундов, по итогам которых Субханкулов победил единогласным решением судей.

Таким образом Хусаинов потерял статус непобежденного боксера, а Субханкулов все еще не знает поражений.

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