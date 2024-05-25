Казахстанец сделал громкое заявление после брутального нокаута "разрушителя"

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (21-1, 16 КО) прокомментировал свою победу в рамках вечера в Детройте (США), передает Vesti.kz.

Утром 24 мая Ахмедов выступил на шоу от Salita Promotions и DAZN, на котором нокаутировал во втором раунде никарагуанского бойца Энкарнасьона Диаса (18-5, 11 КО).

"Было проделано много работы, мы сделали 2 боя за короткий промежуток, вернулись в ринг и продолжаем путь к чемпионскому титулу! Спасибо моей команде за всю проделанную работу и, конечно, спасибо всем фанатам бокса, кто с нами", - написал Ахмедов в публикации в Instagram.

Отметим, что для Ахмедова этот поединок стал вторым менее чем за месяц. В своем предыдущем выступлении, 27 апреля в Алматы, представитель Казахстана так же во втором раунде нокаутировал Карлоса Риверо (26-4-1, 15 КО) из Венесуэлы.