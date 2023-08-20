Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана

Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана
©instagram.com/nursultan___amanzholov/

Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) провел спарринги с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировочные поединки прошли в рамках подготовки к бою с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). На своем аккаунте в Instagram Аманжолов опубликовал фото с Усиком, сделанное во время одной из их рабочих сессий, и добавил к нему подпись: "ИншаАллах, мы готовы к бою".

При этом, в карде события, который пройдет 26 августа в польском Вроцлаве, Аманжолов померится силами с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

Для Аманжолова, начавшего свою карьеру в 2019 году, это самый грозный соперник в карьере. Муллажанов в 2022 году побеждал другого казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Усик Александр Кункабаев Камшыбек

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 17:17
Профи-бокс
©Allboxing.ru Третий бой казахстанского боксера в США завершился неожиданным результатом
Сегодня , 16:40
Профи-бокс
©instagram.com/nursultan___amanzholov/ Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана
Сегодня , 15:01
Профи-бокс
©UFC О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу
Сегодня , 08:52
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Лучший боксер современности назвал самый сложный бой в карьере
18 августа, 21:09
Профи-бокс
©instagram.com/jaimemunguiaoficial Мексиканец с рекордом 42-0 выбрал следующего соперника. Он вызывал на бой Головкина
18 августа, 20:50
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело сделал заявление о завершении карьеры
18 августа, 19:19
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Алимханулы обнародовал свой самый амбициозный план
18 августа, 16:03
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Алимханулы выбрал новую "жертву" после полученного боя за два титула
18 августа, 12:53
Профи-бокс
©instagram.com/floydmayweather Флойд Мейвезер дал оценку Саулю Альваресу
18 августа, 11:40
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы сделал заявление об историческом бое
18 августа, 00:28
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Жанибек Алимханулы получил бой за два титула против небитого чемпиона
17 августа, 20:27
Профи-бокс
©instagram.com/canelo "Задолбали". Канело вспомнил о Головкине перед историческим боем
17 августа, 16:45
Профи-бокс
©instagram.com/ablaikhan_zhussupov Дрался с Гиясовым и Тейлором. Стал известен соперник экс-капитана сборной Казахстана по боксу
17 августа, 15:29
Профи-бокс
©Shamoo boxing Эксперт назвал цену победы казахстанского супертяжа в дебютном бою в США
17 августа, 10:40
Профи-бокс
©boxingscene.com Абсолютная чемпионка мира по боксу попалась на допинге
16 августа, 23:35
Профи-бокс
©instagram.com/canelo "Я не смогу похудеть". Канело объяснил, почему не станет драться с Кроуфордом
16 августа, 22:04
Профи-бокс
©twitter.com/DynamiteDubois Британский чемпион раскрыл слабую сторону Усика перед боем
16 августа, 19:54
Профи-бокс
©instagram.com/khamzat_chimaev Дана Уайт сравнил Чимаева с Майком Тайсоном
16 августа, 15:08
Профи-бокс
©Top Rank Деньги или перспективы? В США оценили соперников по следующему бою Алимханулы
16 августа, 13:30
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело объяснил отказ от реванша с Биволом
16 августа, 13:11
Профи-бокс
©DAZN Боксер с рекордом 17-0 вызвал на бой Головкина
16 августа, 08:20
Профи-бокс
©twitter.com/ShowtimeBoxing Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем
16 августа, 07:22
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_qazaqstyle Жанибек Алимханулы начал подготовку к бою
15 августа, 20:42
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson Тайсон оценил боксерские навыки Нганну перед боем с Фьюри
15 августа, 19:53
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle "После Головкина". Назван идеальный бой для Алимханулы
15 августа, 10:44
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Названы соперники Алимханулы на титульный бой
15 августа, 09:12
Профи-бокс
©Top Rank Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя
14 августа, 23:54
Профи-бокс
©социальные сети Чисора объяснил, почему бой Усик - Фьюри никогда не состоится
14 августа, 23:14
Профи-бокс
©instagram.com/filip_hrgovic Чемпион в составе "Астана Арланс" проведет битву за титул с победителем боя Усик - Дюбуа
14 августа, 22:38
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Теренса Кроуфорда назвали лучшим боксером мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus