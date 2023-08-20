Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана

Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) провел спарринги с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировочные поединки прошли в рамках подготовки к бою с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). На своем аккаунте в Instagram Аманжолов опубликовал фото с Усиком, сделанное во время одной из их рабочих сессий, и добавил к нему подпись: "ИншаАллах, мы готовы к бою".

При этом, в карде события, который пройдет 26 августа в польском Вроцлаве, Аманжолов померится силами с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

Для Аманжолова, начавшего свою карьеру в 2019 году, это самый грозный соперник в карьере. Муллажанов в 2022 году побеждал другого казахстанца Камшыбека Кункабаева.

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